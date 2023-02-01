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В Тюмени нарушителя ПДД на Volkswagen оштрафовали на пять тысяч рублей

Происшествия, 18:17 15 февраля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

42-летний водитель автомобиля Volkswagen, обгонявший машину, пропускающую пешехода на "зебре", установлен сотрудниками ГИБДД 15 февраля.

Ранее неравнодушный тюменец разместил видео с опасным и грубым нарушением ПДД, которое произошло на ул. Новотарманской.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, автомобилист пояснил, что торопился. Он привлечен к административной ответственности по ч.4 ст. 12.15 КоАП. Водитель оштрафован на пять тысяч рублей.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , нарушение

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