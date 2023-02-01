В Тюмени нарушителя ПДД на Volkswagen оштрафовали на пять тысяч рублей

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

42-летний водитель автомобиля Volkswagen, обгонявший машину, пропускающую пешехода на "зебре", установлен сотрудниками ГИБДД 15 февраля.

Ранее неравнодушный тюменец разместил видео с опасным и грубым нарушением ПДД, которое произошло на ул. Новотарманской.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, автомобилист пояснил, что торопился. Он привлечен к административной ответственности по ч.4 ст. 12.15 КоАП. Водитель оштрафован на пять тысяч рублей.