В городской думе обсудили благоустройство тюменских дворов в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

46 дворовых территорий обновят в Тюмени в 2023 году. Итоги и планы благоустройства дворов областного центра обсудили депутаты Тюменской городской думы на 40-ом заседании 16 февраля. На выполнение программы в 2022 году были предусмотрены ассигнования в размере более 700 млн рублей, сообщил народным избранникам заместитель главы города Петр Вагин.

Депутат Юрий Дранчук поинтересовался, взымается ли плата с владельцев за демонтаж металлических гаражей. Замглавы города напомнил, что в Тюмени уже демонтировано более 14 тыс. гаражей, в том числе, в рамках благоустройства дворовых территорий. "Плата за работы по их демонтажу с хозяев конструкций не взымается", - добавил он.

Алексей Чирков отметил, что бывают случаи жалоб от жильцов на сроки гарантийных обязательств на проведенные работы. Депутат уточнил, что в конце гарантийных сроков добиться от подрядчика исполнения обязательств удается только в судебном порядке. "Существует ли у администрации механизм отслеживания гарантийных обязательств?", - поинтересовался он.

На это Петр Вагин сообщил, что служба заказчика выступает техническим контролем и отслеживает исполнение гарантийных обязательств подрядной организацией. "Если возникает необходимость, мы реагируем на эти сообщения жителей незамедлительно. Внесение подрядчика в реестр недобросовестных осуществляется в рамках законодательства", - уточнил заместитель главы города.

"Сегодня нам, администрации города и депутатскому корпусу, удалось совместно выстроить оптимальный процесс в решении вопроса благоустройства дворов, - считает председатель городской думы Евгений Заболотный. – Ежегодно в программу попадают около 50 дворов, и она успешно реализуется".

Он отметил также, что благоустройство двора это не только то, что происходит в год выполнения строительно-монтажных работ. Ему предшествует длительный подготовительный процесс, в том числе, рейтинговое голосование и отбор по выработанным критериям.

По словам Евгения Заболотного, еще несколько лет назад на заседании городской думы среди депутатов возникали споры о том, почему та или иная территория не попала в программу благоустройства. "Сегодня этого нет. Все знают, что и как надо делать, и если вы все сделали своевременно и правильно, то обязательно попадете в эту программу", - добавил он.

За 2022 год в Тюмени благоустроены 55 дворов, работы провели на площади более 200 тыс. кв. м. Всего за 10 лет в Тюмени преобразились более 600 дворовых территорий. Об этом подводя итоги работы, напомнил глава города Руслан Кухарук.

Николай Ступников