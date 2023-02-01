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Новую школу в Ишиме планируют сдать к 1 сентября

Экономика, 13:23 17 февраля 2023

скриншот видео из Telegram-канала главы города Ишима Фёдора Шишкина | Фото: скриншот видео из Telegram-канала главы города Ишима Фёдора Шишкина

Строящуюся школу № 4 в Ишиме планируют сдать к 1 сентября 2023 г. Строители возвели здание и монтируют на нем кровлю, рассказал о ходе строительства глава Ишима Фёдор Шишкин.

"Планируется завершить кровельные работы к концу марта. На первом этаже продолжается отделка, подрядчик переходит на второй и третий этажи. Объект находится на особом контроле. Взяли на себя обязательства к 1 сентября 2023 года школу запустить в эксплуатацию", - отметил глава города.

По его словам, это будет самая большая школа в городе.

скриншот видео из Telegram-канала главы города Ишима Фёдора Шишкина | Фото: скриншот видео из Telegram-канала главы города Ишима Фёдора Шишкина

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# Ишим , строительство школ

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