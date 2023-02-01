Фонд "Круг добра" дополнительно обеспечит лекарствами детей с заболеваниями 14 высокозатратных нозологий

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фонд "Круг добра" теперь может обеспечить лекарствами детей с заболеваниями из перечня 14 высокозатратных нозологий. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Фонд будет оказывать помощь детям, страдающим от: гемофилии; муковисцидоза; гипофизарного нанизма; болезни Гоше; злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей; рассеянного склероза; гемолитико-уремического синдрома; юношеского артрита с системным началом; мукополисахаридоза и других тяжелых заболеваний.

Раньше такие дети получали лекарства за счет средств федерального бюджета в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения".

"Круг добра" получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации.

"С момента его образования помощь получили около 5 тысяч ребят. Фонд финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год", - говорится в информации.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и фондом "Круг добра" подписали глава региона Александр Моор и председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко в Тюмени 7 февраля.