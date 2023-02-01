Футболисты "Тюмени" стали победителями турнира "Кубок "Иртыша"

| Фото: ФК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: ФК "Тюмень" во ВКонтакте

Спортсмены ФК "Тюмень" стали победителями турнира "Кубок "Иртыша", который прошел в Омске. Тюменцы обыграли "Тюмень-2", омский "Иртыш" и "СибГУФК", красноярский "Енисей-2", сообщает пресс-служба клуба.

Лучшими бомбардирами соревнований стали тюменцы Илья Порохов и Карим Аухадеев, забившие по три мяча. Добавим, что призы лучших футболистов в своих командах получили Павел Шадрин ("Тюмень") и Карим Аухадеев ("Тюмень-2").