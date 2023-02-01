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Футболисты "Тюмени" стали победителями турнира "Кубок "Иртыша"

Спорт, 15:58 17 февраля 2023

ФК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: ФК "Тюмень" во ВКонтакте

Спортсмены ФК "Тюмень" стали победителями турнира "Кубок "Иртыша", который прошел в Омске. Тюменцы обыграли "Тюмень-2", омский "Иртыш" и "СибГУФК", красноярский "Енисей-2", сообщает пресс-служба клуба.

Лучшими бомбардирами соревнований стали тюменцы Илья Порохов и Карим Аухадеев, забившие по три мяча. Добавим, что призы лучших футболистов в своих командах получили Павел Шадрин ("Тюмень") и Карим Аухадеев ("Тюмень-2").

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# ФК Тюмень

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