Более 227 миллиардов рублей потратили жители Тюменской области на продукты за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 227,8 млрд рублей потратили на покупку продуктов жители Тюменской области в 2022 году. А на непродовольственные товары – 251,5 млрд рублей. Пик покупок пришелся на декабрь, когда в магазинах тюменцы оставили 46 млрд рублей.

В Тюменьстате отмечают увеличение расходов на покупки. Если в 2021 г. жители региона потратили 462 млрд 317 млн рублей, то в 2022 речь общая сумма выросла до 479 млрд 436,9 млн рублей.

По последним данным, в Тюменской области проживает 1 млн 557 тыс. человек. Следовательно, в среднем в месяц каждый покупатель в магазинах оставляет 25 тыс. 660 рублей в месяц. Из них - 12 тыс. 195 рублей на продукты и 13 тыс. 465 рублей - на другие товары, подсчитал "Вслух.ру".