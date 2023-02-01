По лесной амнистии в Тюменской области проводят ревизию данных о границах участков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ревизию данных о границах участков проводят в рамках лесной амнистии в Тюменской области. В 2022 г. проанализированы данные госреестра недвижимости по 2 тыс. 617 лесным участкам. По результатам исключены дублирующие сведения о 53 из них.

А благодаря устранению пересечения границ лесных участков и земельных задублированная площадь лесов уменьшена на 4 млн 182 тыс. 297 га. За весь период лесной амнистии, а стартовала она в 2017 г., по инициативе органов власти Тюменской области внесено 46% изменений в сведения ЕГРН, правообладателей- 54%.

Отметим, что главная цель лесной амнистии - Федерального закона № 280-ФЗ устранить противоречия в сведениях государственных реестров и установить принадлежность земельного участка к определенной категории. Также предусматривается защита прав граждан, чьи участки пересекаются с землями лесного фонда, сообщает Мегатюмень.