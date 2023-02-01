Причины гибели в пожаре 72-летнего мужчины выясняют следователи СК РФ в Тюмени
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины 1951 года рождения во время пожара в пятиэтажном доме на ул. Беляева в Тюмени.
Пожар произошел вечером 18 февраля, в ходе тушения в одной из квартир и было обнаружено тело погибшего, сообщает региональное следственное управления Следственного комитета РФ.
На теле не было внешних признаков насильственной смерти. В ходе доследственной проверки будут установлены причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии, уточняется в сообщении ведомства.
Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и жителей дома. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.