Причины гибели в пожаре 72-летнего мужчины выясняют следователи СК РФ в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины 1951 года рождения во время пожара в пятиэтажном доме на ул. Беляева в Тюмени.

Пожар произошел вечером 18 февраля, в ходе тушения в одной из квартир и было обнаружено тело погибшего, сообщает региональное следственное управления Следственного комитета РФ.

На теле не было внешних признаков насильственной смерти. В ходе доследственной проверки будут установлены причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии, уточняется в сообщении ведомства.

Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и жителей дома. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.