Тюменская кондитерская фабрика "Квартет" выпускает 1,5 тонны продукции за смену

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская кондитерская фабрика "Квартет" выпускает более 70 видов изделий. В среднем за смену с конвейера сходит около 1,5 тонны готовой продукции.

Такие данные опубликовал департамент АПК Тюменской области в день 25-летия со дня образования фабрики.

"Первопроходцами "Квартета" были простые сбивные конфеты и зефир, потом появились фруктовые и ореховые смеси, дуэт. Первые десять лет существования рождались самые необычные и уникальные сочетания. Рецепты и названия изделиям придумывали сами сотрудники и проводили эксперименты в специальной лаборатории", - говорят специалисты ведомства.

В 2022 году фабрика произвела 354 тонны сахаристых и кондитерских изделий.