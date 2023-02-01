72 юных спортсмена выступят на окружном первенстве по спортивной гимнастике в Тюмени

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Первенство УФО по спортивной гимнастике соберет 72 спортсмена и пройдет в Тюмени с 22 по 24 февраля. В соревнованиях примут участие гимнастки Тюменской, Свердловской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в возрасте 11-12, 13, 14-15 лет, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В первые два дня состязаний гимнастки проявят себя в многоборье. Восемь сильнейших спортсменок получат возможность выступить в финальный день соревнований и показать свои навыки в дисциплинах: "Опорный прыжок", "Вольные упражнения", "Разновысокие брусья" и "Бревно".

Гимнастки с лучшими результатами получат возможность отправиться на первенство России, которое пройдет в апреле.