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72 юных спортсмена выступят на окружном первенстве по спортивной гимнастике в Тюмени

Спорт, 09:52 21 февраля 2023

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Первенство УФО по спортивной гимнастике соберет 72 спортсмена и пройдет в Тюмени с 22 по 24 февраля. В соревнованиях примут участие гимнастки Тюменской, Свердловской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в возрасте 11-12, 13, 14-15 лет, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В первые два дня состязаний гимнастки проявят себя в многоборье. Восемь сильнейших спортсменок получат возможность выступить в финальный день соревнований и показать свои навыки в дисциплинах: "Опорный прыжок", "Вольные упражнения", "Разновысокие брусья" и "Бревно".

Гимнастки с лучшими результатами получат возможность отправиться на первенство России, которое пройдет в апреле.

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# первенство УФО , спортивная гимнастика

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