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Тюменские предприниматели обсудят с генконсулом Киргизии развитие легкой промышленности и туризма 

Экономика, 17:13 20 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Встреча с Генеральным консулом Киргизской Республики в Екатеринбурге Санжарбеком Танирбай состоится в Тюменском технопарке 27 февраля, начало в 11 часов. Предприниматели Тюменской области смогут обсудить вопросы промышленной кооперации, выпуска швейных изделий, сообщает региональное инвестиционное агентство.

С 11 до 13 часов пройдет презентация легкой промышленности Киргизии, обсуждение вопросов промышленной кооперации, размещения заказов, совместного выпуска и поставок швейных, текстильных изделий.

С 14 до 16 часов - обсуждение вопросов развития сотрудничества в сфере туризма: презентация туристических возможностей Киргизии, обсуждение вопросов взаимодействия в области выездного туризма.

Для участия в мероприятии необходимо позвонить по телефону 8 (3452) 42-66-36 или зарегистрироваться по ссылке. до 21 февраля. Участие бесплатное.

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# бизнес , инвестиции , легкая промышленность , предпринимательство

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