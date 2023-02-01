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Тюменки завоевали две серебряные медали на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Спорт, 20:00 20 февраля 2023

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Команда тюменских спортсменок заняла второе место на первенстве России по легкой атлетике, которые прошли в Тольятти. Также в рамках первенства на всероссийских соревнованиях тюменка Анна Парыгина в беге на 200 метров завоевала серебряную медаль, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Соревнования первенства проходили в закрытых помещениях среди юниоров и юниорок до 20 лет. Тюменскую область представляли Анна Парыгина, Ирина Нуриева, Таисия Калинина, Татьяна Федосова. Девушки заняли второе место в эстафетном беге 4 по 400 метров. Они оказались быстрее команды из Москвы, но не смогли опередить представителей Санкт-Петербурга.

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

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# легкая атлетика , первенство России

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