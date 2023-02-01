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В Тюменской области 13 предприятий получили 30 млн рублей на техперевооружение коровников

Экономика, 17:47 21 февраля 2023

t.me/mitryushkinlv | Фото: t.me/mitryushkinlv

13 сельскохозяйственных предприятий из восьми районов Тюменской области получили 30 млн рублей субсидий в 2022 году. Средства направили на техническое перевооружение животноводческих помещений.

По информации регионального департамента АПК, на средства областного бюджета предприятия приобрели: один комплект стойлового оборудования с системой поения; шесть комплектов кормовых ограждений; 10 комплектов систем автоматической вентиляции и другое.

Государственная поддержка составила 50 % (без учета НДС) за приобретенное и смонтированное животноводческое оборудование.

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# АПК , животноводство

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