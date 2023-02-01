В Тюменской области 13 предприятий получили 30 млн рублей на техперевооружение коровников

| Фото: t.me/mitryushkinlv | Фото: t.me/mitryushkinlv

13 сельскохозяйственных предприятий из восьми районов Тюменской области получили 30 млн рублей субсидий в 2022 году. Средства направили на техническое перевооружение животноводческих помещений.

По информации регионального департамента АПК, на средства областного бюджета предприятия приобрели: один комплект стойлового оборудования с системой поения; шесть комплектов кормовых ограждений; 10 комплектов систем автоматической вентиляции и другое.

Государственная поддержка составила 50 % (без учета НДС) за приобретенное и смонтированное животноводческое оборудование.