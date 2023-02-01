Владимир Путин: Запад готовил порабощенную Украину к большой войне

static.kremlin.ru static.kremlin.ru

Запад готовил порабощенную Украину к большой войне и сегодня признается в этом публично, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ 21 февраля.

"США и НАТО ускоренно разворачивали у границ России армейские базы, секретные биолаборатории, готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне и сегодня признаются в этом публично, открыто, не стесняясь", - подчеркнул Владимир Путин.

Президент напомнил, что Россия была открыта к диалогу с Западом по безопасности, но в ответ получила лицемерную реакцию, расширение НАТО и прямой отказ по всем своим принципиальным предложениям по безопасности.

"Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить", - добавил Владимир Путин.