Тюменские каратисты привезли награды из Уфы

| Фото: департамент физической культуры и спорта Тюменской области | Фото: департамент физической культуры и спорта Тюменской области

Медали всероссийских соревнований "Олимпийские надежды" завоевали тюменские каратисты в Уфе. За награды боролись 1 тыс. 800 спортсменов из 25 регионов России, сообщает департамент физической культуры и спорта Тюменской области.

В состав тюменской делегации вошли 52 участника. Семеро вернулись домой с медалями. Золото в категории 14-15 лет свыше 70 кг завоевал воспитанник спортивного клуба "Титул" Кирилл Парахин.

Юный каратист выиграл все четыре поединка, не оставив не единого шанса противникам. Кирилл Парахин занимается карате с восьми лет. Выигранным золотом он подтвердил звание кандидата в мастера спорта.

Татьяна Ставская и Ярослав Суховерший стали обладателями бронзы. С наградами вернулись спортсмены школы олимпийского резерва Полина Горецкая, Владислава Лазарева, Михаил Пономаренко и Эльмира Хасенова.