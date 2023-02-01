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Зимние сельские игры продлятся три дня в Тюмени и Тюменском районе

Спорт, 16:50 22 февраля 2023

департамент физической культуры и спорта Тюменской области | Фото: департамент физической культуры и спорта Тюменской области

Итоги XXIX региональных зимних сельских спортивных игр подведут на площадках Тюмени и Тюменского района. Как сообщает региональный департамент по спорту, участников ждут трехдневные состязания.

В программу игр входят девять видов спорта. В некоторых победителей уже определили. Торжественная церемония открытия сельских игр пройдет 23 февраля в 16 часов в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

24 февраля в мини-футбол сыграют в СОК "Здоровье" в Тюмени (ул. Газовиков, 11), начало - в 10 часов. Шахматисты встретятся в 10 часов в центре "Ладья города Тюмени" (ул. Червишевский тракт, 72а/1). В 10 часов в "Жемчужине Сибири" стартуют лыжные гонки, в 11 часов - полиатлон в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского,12).

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