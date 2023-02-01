Тюменские шахматисты отметят День защитника Отечества праздничным турниром
| Фото: Пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени
Праздничный турнир в честь Дня защитника Отечества соберет 60 участников в Тюмени 26 февраля. Соревнования пройдут в спортивной школе "Ладья" (ул. Червишевский тракт, 72а/1), сообщает городской департамент по спорту.
Среди участников любители старше 18 лет, юноши и юниоры в возрасте до 21 года. Победителей и призеров турнира определят по номинациям: общий зачет, ветераны 60+, юниоры до 21 года и женщины.
Начало праздничного турнира в 11 часов.