В Уватском районе более 1,6 тысяч семей получат газ после строительства станции в Демьянке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1,6 тысяч домов в Демьянке, Демьянском, Першино, Солянке, Ищике, Осиннике Уватского района получат природный газ после строительства газораспределительной станции в Демьянке в 2024 году. Сейчас выполняются проектно-изыскательские работы, срок завершения – четвертый квартал 2022 года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал глава муниципалитета Вячеслав Елизаров.

"Газификация населенных пунктов Уватского муниципального района осуществляется в рамках программы газификации Тюменской области за счет АО "Газпром межрегионгаз Север". В Уватском районе запланирована газификация в Солянке, Ищике, Першино, Осиннике, Демьянском, Красном Яре, Горнослинкино и Луговослинкина", - говорит он.

Догазификация п. Демьянка возможна после строительства в 2024 году ГРС Демьянка. В д. Солянка запланирована разработка проектной документации газификации на 2025 год, строительство - в 2026 году. Село Горнослинкино - 2027 год - разработка проекта, 2028 год - строительно-монтажные работы.

"Строительство и реконструкция объектов газораспределения осуществляется в рамках программы газификации регионов Российской Федерации за счет средств инвестиций компаний группы ПАО "Газпром", - уточнил Елизаров.

В Уватском районе в 2022 году в рамках программ подключено 90 домовладений. Продолжается строительство более 18 км сетей в Ивановке, Туртасе, Увате. Это даст возможность подключения к газу более 370 абонентов.

Напомним, во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что программа бесплатной газификации населенных пунктов станет бессрочной.

Анжела Лебедева