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Лесоперерабатывающий комплекс в Увате получил статус приоритетного инвестпроекта Минпромторга

Экономика, 11:02 27 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Статус приоритетного инвестпроекта Минпромторга получил лесоперерабатывающий комплекс "Тюменский ЛПК" в Уватском районе. На промплощадке будет налажено производство фанеры и пиролизного масла. Объём инвестиций составит более 13 млрд рублей. Будет создано более 500 новых рабочих мест

По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, благодаря статусу предприятие сможет получить лесные участки для заготовки древесины в аренду без торгов. При этом в течение семи лет арендная плата будет снижена вдвое, уточняется в сообщении ведомства.

Производство построят на территории промзоны в Туртасе, планируется выпускать 125 тыс. кубометров фанеры и 100 тыс. тонн пиролизного масла в год.

Ранее стало известно, что проекту по строительству лесопромышленного комплекса в Уватском районе по распоряжению губернатора Тюменской области Александра Моора присвоен статус масштабного. Приоритетные инвестиционные проекты нацелены на глубокую переработку древесины для создания продукции с высокой добавленной стоимостью.

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# инвестпроекты , лесопереработка , Уватский район

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