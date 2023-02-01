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Новый узел ультрафильтрации стоков построили на "ЗапСибНефтехиме" в Тобольске

Экономика, 19:07 27 февраля 2023

информационный центр правительства Тюменской области (архив) | Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)

Строительство нового узла ультрафильтрации стоков завершено на "ЗапСибНефтехиме" в Тобольске. Проект направлен на повышение эффективности канализационно-очистных сооружений предприятия. Он позволит всей системе выйти на полную мощность - с 330 до проектных 560 кубометров в час, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима".

На нефтехимических производствах предприятия вода используется в основном для охлаждения оборудования. Благодаря технологии замкнутого водооборота после каждого цикла eе очищают и возвращают в производственный процесс. Узел ультрафильтрации как раз является первичным звеном в системе очистки стоков от различный взвесей.

"Его задача – быстро очистить уже использованную воду и направить на следующий этап. На последующих участках канализационно-очистных сооружений с более высокой глубиной очистки выделяются дистиллят и пермеат, возвращаемые в производственный цикл, а также соли в твердом виде, которые далее могут быть использованы в строительной отрасли", — сообщили в пресс-службе нефтехимического комплекса.

Строительно-монтажные работы на новой установке велись в течение года. Применяемая технология и основные материалы, использованные в строительстве, отечественные. Установка полностью автоматизирована.

Сейчас оборудование нового узла очистки тестируется, работы завершатся во втором полугодии. По планам, за год на установке будут очищать до 2,5 млн тонн солесодержащих стоков.

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# СИБУР , строительство

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