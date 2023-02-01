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Производителей приоритетной промпродукции поддержат льготным кредитованием на 1 миллиард рублей

Экономика, 17:24 27 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млрд рублей на новую программу льготного кредитования производителей приоритетной промышленной продукции направят в России. Инвесторы смогут получить заемные средства под 30 % ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта. Максимальный размер кредита – 100 млрд рублей, разницу компенсируют банкам из федерального бюджета.

Документ о выделении средств и постановление о параметрах новой программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Объём софинансирования по каждому инвестпроекту должен составлять не менее 20 % его общей стоимости. Перечень приоритетной промышленной продукции, на производство которой можно оформить льготный кредит, будет утверждён Минпромторгом.

Новый инструмент поддержки направлен на стимулирование инвестиционной активности, достижение технологического суверенитета и ускорение темпов экономического роста страны.

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# господдержка , льготы , промышленность

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