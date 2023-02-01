Директор Тюменского филиала РСХБ: продукция фермеров порадует и жителей Крайнего Севера

Директор Тюменского филиала Россельхозбанка Михаил Стебихов - об итогах года, поддержке аграриев, цифровой экосистеме и перспективах развития.

— Михаил Васильевич, расскажите, каким для Тюменского филиала Россельхозбанка был 2022 год? Какими основными достижениями можете поделиться?

- Россельхозбанк в Тюменской области стремительно развивается. В 2022 году в банк пришло много клиентов: и юридических, и физических лиц. Мы продолжили активно реализовывать государственную программу комплексного развития сельских территорий, выдавать кредиты для фермеров, в том числе и небольших хозяйств. Особенно хочу отметить ввод в эксплуатацию в Исетском районе Тюменской области первых птицеводческих объектов крупнейшего в стране племенного репродуктора индейки второго порядка мощностью 12 млн яиц в год. Проект реализован Группой компаний "Дамате" при содействии финансового партнёра – Россельхозбанка. Открыл объект президент РФ Владимир Путин.

В целом 2022 год для нашего филиала завершился прибылью в 570 млн рублей, что на 70 % выше показателя 2021 года. Увеличение прибыли сформировано в основном за счет увеличения чистого операционного дохода. В сегменте крупного бизнеса чистый операционный доход вырос на 15 %, наибольший рост зафиксирован в сегменте микробизнеса – на 49 %, и в сегменте малого и среднего бизнеса доходы выросли на 45 %.

— Каковы сегодня основные приоритеты в работе банка в Тюменской области?

- Сейчас Россельхозбанк – это уже универсальный банк, "банк для всех", однако АПК был и остается нашей основой деятельности. В 2022 году Тюменский филиал Россельхозбанка предоставил региональным предприятиям АПК на проведение сезонных полевых работ более 2,3 млрд рублей, 100 % средств были выданы на льготных условиях. 1,7 млрд рублей получили средние предприятия области и малые хозяйства. В целом выдачи кредитов предприятиям АПК за 2022 год составили 5,8 млрд рублей.

Мы реализуем и государственные программы, например, выдаём льготную сельскую по ставке от 3 % и потребительский кредит на благоустройство по ставке от 3,25 %. Это позволяет улучшить жилищные условия населения с минимальной финансовой нагрузкой.

Самой востребованной ипотечной программой у нас остается сельская ипотека: за 2022 год было выдано 316 кредитов на сумму 825 млн рублей. Всего за время действия программы с 2020 года выдано 1 тыс. 574 кредита на сумму 3,6 млрд рублей.

— В 2022 году РСХБ активно развивал цифровые платформы. Расскажите о них.

- Уверенно набирает обороты наша уникальная цифровая экосистема Своё. Сегодня в неё входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозпроизводителей Своё Фермерство, маркетплейс фермерской продукции Своё Родное, платформа для подбора кадров в АПК "Я в Агро", сервис для покупки агротуров Своё За городом и площадки для приобретения и обустройства недвижимости Своё Жильё и Своё Село.

В 2022 году к маркетплейсу фермерских продуктов Свое Родное присоединились 76 местных фермерских предприятий, общее количество товаров достигло 1 тыс. 500 единиц. Здесь хочу отметить, что маркетплейс не только прирастает количеством, но и продукция, которую через него реализуют фермеры, высокого качества.

— А реализовывал ли Россельхозбанк в области какие-то офлайн-проекты в прошлом году?

- В 2022 году Россельхозбанк активно поддерживал тюменских фермеров, помогая им наращивать клиентскую базу. Так, банк запустил федеральный проект фермерских мини-ярмарок "Вкусная пятница". В течение года Тюменский региональный филиал организовал свыше 70 таких мероприятий, в рамках которых жители знакомились с аграриями, пробовали продукты местных производителей и узнавали больше об их хозяйствах.

"Вкусные пятницы" — это своего рода презентации фермерских брендов с дегустацией. Они проходили на разных площадках и пользовались успехом. Одним из ярких событий в цикле "Вкусных пятниц" в 2022 году стало мероприятие, объединившее высокую кухню и местных производителей: в ресторане "Сибирь Сибирь" состоялась мини-ярмарка с участием частной сыроварни "Сырный профи" из Ялуторовска. Часто именно на таких презентациях тюменцы открывают для себя новые вкусы, а производитель — новые рынки сбыта.

Мы будем продолжать наполнять региональную корзину, при этом сместим акцент на продвижение: через "Вкусные пятницы" в городе на крупных предприятиях, презентации в ресторанах города, участие в фестивалях фермерской еды, популяризацию платформы. Соответствующий план заложен в нашей стратегии. Мы обновляем офисы на юге области, делаем акцент в реализации проектов, направленных на импортозамещение, на проекты глубокой переработки сельхозпродукции в России и бросаем все силы на формирование сети на севере Тюменской области, выстраивая дорожную карту для наших фермеров в продвижении их продукции в регионы, где сельское хозяйство в силу природных условий не развито. Другими словами, мы пригласим наших фермеров на "Вкусные пятницы" и фестивали в города в зоне Крайнего Севера!

Конечно отдельно остановлюсь на нашем масштабном мероприятии, организованном совместно с правительством Тюменской области и администрацией г. Тюмени - фестивале фермерской еды "СВОЕ". Мероприятие прошло в августе 2022 года и стало настоящим городским праздником. Хоть в Тюмени "СВОЕ" до этого еще не было, ажиотаж среди местных жителей очевиден: тысячи горожан уходили с площади с улыбками и тяжелыми пакетами. Но радость от фестиваля получили не только жители города. Фермерам предоставили отличное подспорье для развития собственного бизнеса и продаж. 50 тыс. горожан посетили фестиваль, на котором свыше 100 фермеров представили свою продукцию.

— Россельхозбанк также принимает активное участие в формировании кадрового потенциала АПК и поддерживает аграрные вузы. Каким был 2022 год в этом направлении?

— Мы очень плодотворно сотрудничаем с Аграрным университетом Северного Зауралья. Образовательный проект Россельхозбанка "Школа фермера", реализуемый в Тюменской области совместно с областным департаментом АПК и ГАУ Северного Зауралья.

В 2022 году Тюменская область была включена в пятый поток обучающего проекта, став одним из 22 регионов, где открылось обучение в Школе. Курсы по специальности "Садоводство" прошли 30 человек из разных уголков нашей области. По результатам обучения трое лучших выпускников в рамках торжественного награждения работников сельского хозяйства агропромышленного комплекса Тюменской области получили гранты от РСХБ на развитие своего дела. Церемония состоялась в Большом зале правительства Тюменской области в конце 2022 года.

Всего в 2021-2022 году подготовил 82 квалифицированных агрария для сельского хозяйства региона.

В планах банка продолжить реализацию "Школы фермера" и в 2023 году.

Аграрный университет и банк уже не первый год реализуют совместную стипендиальную программу. За время успешного сотрудничества участие в ней приняли 30 учащихся вуза. В 2022-2023 учебном году материальную поддержку банка получают шесть лучших: Ангелина Давлатова, Светлана Гилева, Анна Безбородова, Валерия Казекина, Анастасия Меньщикова, Данил Саранчин.

Размер стипендии для студентов — 15 тыс. рублей, для аспирантов — 20 тыс. рублей ежемесячно, по отзывам ребят это ощутимая поддержка. Ежегодно я с большим удовольствием и интересом знакомлюсь с нашими стипендиатами, и могу точно сказать, что для АПК подрастают по-настоящему талантливые кадры.

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