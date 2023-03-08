Здоровья, благополучия и исполнения желаний пожелал жительницам Тюменской области Александр Моор

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Международный женский день - праздник весны и искреннего восхищения. Россия – страна с женским лицом. По статистике в ней женщин больше, чем мужчин. По подсчетам лингвистов, даже число существительных женского рода в русском языке больше, чем мужского.

Об этом заявил губернатор Александр Моор, поздравляя жительниц Тюменской области с 8 Марта.

Как и Россия, наши женщины самобытны, они одновременно нежные и сильные, целеустремленные и заботливые, отметил глава региона. И сегодня, в непростой период в судьбе Родины, когда речь идет о сохранении суверенитета страны, женщины стали надежной опорой защитникам Отечества, объединились, а самые активные выступили инициаторами множества гуманитарных проектов.

"Ваша сердечность, доброта, душевная щедрость и созидательная энергия делают мир лучше, дарят надежду и вдохновляют. Спасибо вам за деятельное участие в жизни Тюменской области и всей нашей страны. Особые слова поздравления женщинам – мамам, подарившим новую жизнь и свою любовь детям. Дорогие тюменки! Пусть этот весенний день непременно подарит вам яркие и позитивные эмоции. Будьте счастливыми и пусть это ощущение счастья будет с вами всегда. Здоровья, благополучия и исполнения всех ваших желаний!" - сказал Александр Моор.