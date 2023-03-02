Около 200 спортсменов примут участие в первенстве Тюмени по баскетболу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первенство Тюмени по баскетболу среди юношей состоится в спортивной школе № 3 (ул. Садовая, 109, корпус 1) с 3 по 5 марта. Начало соревнований - в 9 часов. Торжественное открытие состоится 3 марта в 10 часов, сообщает департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов 2007-2011 годов рождения. За звание сильнейших поборются баскетболисты из СШ № 3, "Рубина", "Прибоя", "Туры", академии баскетбола "Оранжевый мяч", баскетбольного клуба "Алькор" и другие.

Приятным бонусом для выдающихся представителей молодежи станет торжественное вручение знаков отличия "Участник Региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области".