Сельхозпредприятия Тюменской области приобрели 79 единиц спецтехники с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

79 единиц новой спецтехники на общую сумму в 506 млн рублей приобрели сельхозпредприятия Тюменской области. Автопарки пополнили 22 трактора, шесть посевных комплексов, один зерноуборочный комбайн и другие средства механизации, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в основном сельхозтоваропроизводители приобретают российскую и белорусскую технику. Вместе с тем есть и интерес к решениям китайских производителей.

Вместе с тем темпы технического и технологического оснащения и перевооружения в 2023 году выше, чем в первые два месяца прошлого года. Тогда предприятия купили 71 единицу спецтехники на сумму 345 млн рублей.