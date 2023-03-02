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Жители трех сел Тюменского района получат воду по новой магистрали

Экономика, 15:15 02 марта 2023

vk.com/tyumen_voda | Фото: vk.com/tyumen_voda

Строительство водопроводных сетей в Червишево и Онохино с подключением к централизованному водоснабжению деревни Акияры завершено. Проложено 28 км сетей диаметром 400 мм. Городскую систему водоснабжения объединили с поселковыми коммуникациями, сообщает Росводоканал Тюмень.

По словам главного инженера "Росводоканал Тюмень" Виталия Гурского, в Онохино водоочистные сооружения не справлялись со своими функциями, жители ждали городскую воду. Мощности червишевского водозабора не удовлетворяли потребностей населения села Червишево, деревни Акияры и перспективного квартала Семейный.

"Дальнейшие разработки скважин здесь невозможны, поскольку предполагаемый участок поисково-разведочных работ попадает на земли государственного лесного фронда", - сказал он.

Новые магистральные сети выполнены из современных полимерных материалов. Они не подвержены коррозии. На период пусконаладочных работ жителям необходимо запастись терпением.

"Такое сложное и масштабное переподключение полностью меняет имеющуюся схему водоснабжения и может стать причиной периодического повышения цветности и мутности воды. Чтобы минимизировать последствия, связанные с перераспределением гидравлических потоков и в кратчайшие сроки нормализовать работу системы водоснабжения, мы проводим интенсивные промывки водопроводов", - пояснил директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Промывки сетей будут проводиться до полной стабилизации работы системы водоснабжения. Телефон горячей линии "Росводоканал Тюмень" 540-940.

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# водоснабжение , концессионное соглашение , Росводоканал Тюмень

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