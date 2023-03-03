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В Нижней Тавде для детей-сирот построили дом на 27 квартир

Губернатор, 13:32 03 марта 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Жилой дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, готовят к сдаче в селе Нижняя Тавда. Качество дома проинспектировал губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в муниципалитет 3 марта.

По словам представителя застройщика ООО "Строитель" Дмитрия Борисова, строительство завершено в феврале 2023 года. В доме 27 однокомнатных квартир в чистовой отделке. В пешей доступности - автовокзал, остановка общественного транспорта, магазины, школа, детский сад, есть детская и спортивная площадки.

Площадь квартир — от 31 до 34 кв. м. Все оборудованы счетчиками воды, электричества, тепла с возможностью регулировки.

В 2022 году на приобретение жилья для детей-сирот в Тюменской области направлено 1,2 млрд рублей, сообщает информационный центр регионального правительства.

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# Александр Моор , Нижняя Тавда , строительство жилья

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