Тюменская область вошла в число лидеров по выдаче кредитов на ИЖС

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область - в числе лидеров по объемам выдачи кредитов на индивидуальное жилищное строительство.

В феврале 2023 года, сообщает пресс-служба АО "Банк ДОМ.РФ", объем выдачи кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) составил 3,5 млрд рублей, что превышает результат аналогичного периода прошлого года в три раза. Благодаря этому свой дом появится у 750 семей.

В топ-5 регионов по выдаче вошли Москва и область, Краснодарский край, Санкт-Петербург с Ленобластью, Татарстан и Новосибирск. В числе лидеров также Ростовская, Тюменская, Свердловская, Челябинская области и Башкортостан.

Спрос населения на ИЖС, по данным заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова, продолжает расти даже в зимний период. "А его драйвер – льготные программы, - подчеркнул он. - Так, за месяц "Семейная ипотека" выросла с 25 % до 37,5 % в объёме выдач. Потенциал сегмента мы видим в господдержке производителей домокомплектов – в Минпромторге уже прорабатываются соответствующие меры".

На "Льготную ипотеку" пришлось 34 %. Также увеличилась доля IТ-ипотеки – ей воспользовались 8,5 % клиентов против 5 % в прошлом месяце. Более 65 % сделок оформили люди в возрасте 30-45 лет. На молодёжь приходится 20 % (15 % - в феврале 2022 года). Еще 15 % кредитов на ИЖС взяли клиенты в возрасте от 45 лет (против 12 % в прошлом году).

С момента запуска программ кредитования ИЖС в начале 2021 года Банк ДОМ.РФ выдал более 8 тыс.500 ипотек на ИЖС в объёме около 42 млрд рублей.