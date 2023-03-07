В селах Тобольского района меняют водоводы

| Фото: vk.com/mitryushkinlv | Фото: vk.com/mitryushkinlv

Заменой старого водовода займутся коммунальные службы Тобольского района в пос. Сетово по улице Трудовой до конца текущей недели. Трубы обветшали, требуют безотлагательного ремонта.

Об этом глава муниципального образования Леонид Митрюшкин написал в своих соцсетях.

"Постепенно в Тобольском районе мы модернизируем водосети. Сделать это сразу во всех поселениях невозможно, поэтому меняем поэтапно, в первую очередь те, которые уже не выдерживают никаких нагрузок", - отметил он.

Жители подгорной части Сетово попросили главу района поставить блок очистки и раздачи в тару чистой питьевой воды. По словам Митрюшкина, он дал поручение помощникам заняться решением данной проблемы.

В Сетово летом 2022 года защебенили дорогу, которая связывает две части поселка. В этом году отремонтируют ещё 700 метров дорог.

"О благоустройстве территории мы более детально поговорили с активной общественностью. Ещё раз напомнил, что население может стать участником этого процесса. Территориальное общественное самоуправление в Тюменской области становится всё более популярным. Жители городов и сёл объединяются в ТОСы, сами решают, что необходимо их территории, выходят с инициативными проектами и получают гранты на их реализацию", - говорит Леонид Митрюшкин.

В Тюменской области губернатор Александр Моор и правительство активно поддерживают общественные начинания. На развитие территорий по инициативным проектам предусмотрена поддержка. Вместе создавать комфорт намного эффективней, потому что вместе все получится, уверен глава Тобольского района.