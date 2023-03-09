В Заводоуковске впервые пройдет областное первенство для лыжников с нарушениями зрения

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Областное первенство для лыжников с нарушениями зрения впервые пройдет в Заводоуковске в биатлонно-лыжном комплексе СК "Сосновый бор" (ул. Братская, 8а) 10 и 11 марта. Посоревнуются за медали около 25 спортсменов из Тобольска, Ялуторовска и Тюменского района, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Торжественное открытие гонок начнетсят 10 марта в 10 часов. В нем примут участие председатель Тюменской региональной физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация спорта слепых" Дмитрий Потреба, заместитель председателя Алексей Сиваков и четырехкратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам Любовь Васильева.

Лыжникам спортивного класса В1 необходимо участвовать в состязаниях в сопровождении спортсменов-ведущих. Для классов В2 и В3 их присутствие не обязательно.

10 марта лыжники разыграют комплекты наград в гонке классическим стилем. Ребятам 13-15 лет предстоит преодолеть дистанцию в 3 км, а спортсменам 16-18 лет – 5 км. 11 марта участников ждет гонка свободным стилем. Дистанции те же.

По итогам первенства будут сформированы сборные региона для участия в предстоящих соревнованиях российского уровня. Также спортсмены смогут выполнить нормативы для присвоения спортивных разрядов.