Тюменская спортсменка Виктория Сливко завоевала серебро в спринте на Кубке Содружества

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко завоевала серебро в спринте на Кубке Содружества, который проходит в "Жемчужине Сибири" 9 марта, сообщает информационный центр правительства региона.

Первое место на гонке Кубка Содружества присудили Екатерине Носковой из ХМАО-Югры. На третьей строчке оказалась Анастасия Шевченко из Свердловской области.

В 14 часов стартует мужская гонка. Посмотреть ее можно по ссылке.

Напомним, в международных биатлонных соревнованиях выступят лучшие спортсмены России и Республики Беларусь.

Полное расписание гонок и движения транспорта можно узнать по ссылке.