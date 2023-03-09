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Тюменская спортсменка Виктория Сливко завоевала серебро в спринте на Кубке Содружества

Спорт, 12:39 09 марта 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко завоевала серебро в спринте на Кубке Содружества, который проходит в "Жемчужине Сибири" 9 марта, сообщает информационный центр правительства региона.

Первое место на гонке Кубка Содружества присудили Екатерине Носковой из ХМАО-Югры. На третьей строчке оказалась Анастасия Шевченко из Свердловской области.

В 14 часов стартует мужская гонка. Посмотреть ее можно по ссылке.

Напомним, в международных биатлонных соревнованиях выступят лучшие спортсмены России и Республики Беларусь.

Полное расписание гонок и движения транспорта можно узнать по ссылке.

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# биатлон , Виктория Сливко , соревнования

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