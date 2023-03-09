Тюменца в четвертый раз осудили за пьяную езду
26-летнему мужчине, который ранее привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду и вновь попался нетрезвым за рулем, вынес приговор тюменский суд. Тюменца отправят в колонию на 1 год и 6 месяцев, сообщает прокуратура Тюменской области.
Суд установил, что мужчина был трижды судим по ст. 264.1 УК РФ.
В ходе исполнения наказания по последнему приговору в ноябре 2022 года обвиняемый вновь управлял автомобилем Chevrolet Lacetti в состоянии опьянения на ул. Бурлаки п. Московский. Результат медицинского освидетельствования показал, что концентрация этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха у водителя составила 1,37 мг/л.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком четыре года. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.