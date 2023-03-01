14 школьных команд Тобольского района встретятся на патриотической игре "Зарничка"

| Фото: МАУ ДО "Центр творчества" (архив) | Фото: МАУ ДО "Центр творчества" (архив)

Патриотическая игра "Зарничка" пройдет в поселке Прииртышский Тобольского района 11 марта в 11 часов. Участниками станут 14 команд, в состав которых войдут ученики с 1 по 5 классы, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

К мероприятию школьники готовятся заранее: выбирают для себя род войск (ВВС, ВДВ, ВМФ, ПВО и т.д.), подготавливают знаки отличия, в частности погоны, шевроны, эмблемы и другие), а также оформляют боевой лист на тему "Герои нашего времени", в котором рассказывают о своем отряде и о героях, чьи заслуги на фронте их вдохновляют.

11 марта ребятам предстоит показать уровень строевой подготовки, под марш исполнить военную песню, пройти эстафету и захватить флаг. Одним из самых веселых этапов соревнований является эстафета. Участники преодолеют полосу препятствий, болото, минное поле, соберут рюкзак, примут участие в парных лыжных гонках, постараются попасть мячом в мишень, "змейкой" достигнут контрольных точек, транспортируют раненого и выполнят марш-бросок с обручем.

В ходе подобных игр учащиеся приобретают практические навыки начальной военной подготовки и медицины.

Организаторы отмечают, что ежегодно во время игры царит атмосфера дружбы и взаимовыручки.