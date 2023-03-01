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Гонка преследования состоится в рамках PARI Кубок Содружества в Тюмени 11 марта

Спорт, 17:05 10 марта 2023

Telegram-канал Союза биатлонистов России | Фото: Telegram-канал Союза биатлонистов России

Гонка преследования состоится в рамках PARI Кубок Содружества в "Жемчужине Сибири" в Тюмени 11 марта.

В 11 часов стартуют женщины, они пробегут 10 км. В 14 часов мужчины выйдут на дистанцию в 12,5 км. Участники выходят в таком порядке и с такими интервалами, с какими они финишировали в спринте. Спортсмены пройдут четыре огневых рубежа.

Напомним, 9 марта PARI Кубок Содружества стартовал со спринта. Спортсменка Виктория Сливко, представляющая Тюменскую область, стала обладательницей серебра. Первое место присудили Екатерине Носковой из Югры. На третьей строчке расположилась Анастасия Шевченко из Свердловской области.

В мужском спринте на 10 км лидером стал Эдуард Латыпов из Республики Башкортостан. Серебро получил Даниил Серохвостов. Бронзу завоевал Василий Томшин, представляющий Санкт-Петербург.

С расписанием можно ознакомиться по ссылке. Прямую трансляцию проведет портал Матч ТВ.

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# биатлон , Жемчужина Сибири , соревнования

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