10 продуктов тюменских производителей получили золотые награды "Продэкспо-2023"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 продуктов тюменских производителей завоевали золотые награды на международной выставке "Продэкспо-2023". На суд конкурсного жюри представили более 2,5 тыс. образцов продукции от российских и зарубежных производителей, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Высшую награду экспертов конкурса пищевой и перерабатывающей отрасли "Лучший продукт-2023" получили филей из оленины "Полярная звезда" и сырокопченая колбаса "Брауншвейгская" Ялуторовского мясокомбината, а также творог "Першинский" 5 % жирности и творог "Нижняя Тавда" 9 % жирности от "Тюменьмолоко", ряженка с гранолой, йогурты "Лимонный пай" и "Черничный пирог" компании "Золотые луга". Среди продукции птицеводства отмечены яйца "Пышминские", "Супервеликан" и "Тюменские" от "Пышминской птицефабрики".

В выставке "Продэкспо-2023" участвовали 2 тыс. 302 компании, в том числе 1 тыс. 565 российских и 467 зарубежных. Высшие награды тюменских производителей на таком мероприятии - подтверждение высоких стандартов качества, над которыми ежедневно трудятся коллективы предприятий, уточнили в ведомстве.