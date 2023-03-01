На 4,7% вырос объем сбережений жителей Тюменской области за год

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 4,7% вырос объем сбережений у жителей Тюменской области за 2022 год. В четвертом квартале 2022 года показатель составил 10,2%, пишет "Вслух.ру".

Лидерами по итогам четвертого квартала 2022 года стали Челябинская область, где прирост достиг 12,9%, и Ямал с показателем 11,4%.

По данным пресс-службы Отделения Банка России по Тюменской области объем депозитов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО превысил 1 трлн рублей в 2022 году. В частности, у жителей Тюменской области к концу года на счетах было 288 млрд рублей, Ямала — 215 млрд рублей, Югры — 503 млрд рублей.