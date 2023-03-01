Тюменский биатлонист Поварницын финишировал третьим в пасьюте на Кубке Содружества

t.me/russianbiathlon t.me/russianbiathlon

Представитель Тюменской области Александр Поварницын финишировал третьим в пасьюте на 12,5 км на Кубке Содружества по биатлону в центре "Жемчужина Сибири" 11 марта. Золото досталось Эдуарду Латыпову из Башкирии, серебро - новосибирцу Даниилу Серохвостову, сообщает СБР.

Всего 42 российских и белорусских спортсмена участвовали в гонке преследования. От Тюменской области помимо Поварницына бежали Евгений Гараничев, Степан Парфенов и Андрей Вьюхин.

видео информационного центра правительства Тюменской области