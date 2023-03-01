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В национальной премии "Золотой Меркурий" примут участие 40 компаний Тюменской области

Экономика, 08:33 14 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В национальной премии "Золотой Меркурий" примут участие 40 компаний Тюменской области. Среди предприятий, которые подали заявки, - промышленные производства, сфера услуг и инновационной деятельности, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Также в этом году на премию подали заявки представители семейного бизнеса. Регистрация завершается 15 марта. Заявки принимаются Торгово-промышленной палатой региона.

В Союзе отметили, что премия направлена на поощрение наиболее успешных предприятий малого бизнеса с численностью персонала до 100 человек и компаний-экспортеров, выпускающих конкурентоспособную продукцию.

Более подробно об участии можно узнать в Центре по работе с предприятиями и предпринимателями по телефону: +7 (922) 483-62-62, е-mail: panteleev@tpp-to.ru.

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# МСП , национальная премия , промышленность

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