В национальной премии "Золотой Меркурий" примут участие 40 компаний Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В национальной премии "Золотой Меркурий" примут участие 40 компаний Тюменской области. Среди предприятий, которые подали заявки, - промышленные производства, сфера услуг и инновационной деятельности, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Также в этом году на премию подали заявки представители семейного бизнеса. Регистрация завершается 15 марта. Заявки принимаются Торгово-промышленной палатой региона.

В Союзе отметили, что премия направлена на поощрение наиболее успешных предприятий малого бизнеса с численностью персонала до 100 человек и компаний-экспортеров, выпускающих конкурентоспособную продукцию.

Более подробно об участии можно узнать в Центре по работе с предприятиями и предпринимателями по телефону: +7 (922) 483-62-62, е-mail: panteleev@tpp-to.ru.