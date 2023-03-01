Тюменская компания откроет производство модульных домов в Богандинском индустриальном парке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская компания "Русмодуль 72" получила в Богандинском индустриальном парке 4 га земли для организации производства модульных загородных домов, ФАПов, бытовок. Через три года планирует увеличить выпуск готовой продукции в три раза.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил учредитель компании "Русмодуль 72" Олег Бобнев.

"В этом году будем ставить периметр, забор. Свайное поле забьем. Мы год находимся на "ДСК 500". Уже увеличили производство, штат, обороты. Здесь участок нам выделили практически бесплатно", - отметил он.

учредитель компании «Русмодуль 72» Олег Бобнев | Фото: ИА "Тюменская линия" учредитель компании «Русмодуль 72» Олег Бобнев | Фото: ИА "Тюменская линия"

Строительство производственных и складских помещений по единому дизайн-коду проведут за три года.

Компания "Русмодуль 72" основана в октябре 2021 года, в марте 2022 вошла в ассоциацию "Нефтегазовый кластер Тюменской области". По итогам прошлого года оборот составил около 70 млн рублей. С запуском нового производства в индустриальном парке этот показатель вырастит в разы, уверен учредитель.

Удастся создать и дополнительные рабочие места, сейчас изготовлением и сбором модульных конструкций заняты 35 человек. Поставки ведут в центральную Россию, на север Тюменской области.

По словам Олега Бобнева, все материалы используют отечественного производства. Аналогов технологии в России нет. Современный вариант модульных домов и строительных вагонов-бытовок в сложенном виде занимает меньше места при транспортировке. Компания перевозит восемь заготовок за один раз. Собирают конструкцию всего за несколько часов.

Напомним, резиденты Богандинского индустриального парка пользуются рядом преимуществ: дешевая аренда земли, налоговые каникулы, льготный лизинг и другое. Девять компаний уже являются резидентами парка. За три года на его территории появится 35 заводов.

Анжела Лебедева