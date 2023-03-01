Александр Моор поздравил работников бытового обслуживания и ЖКХ с профессиональным праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

От круглосуточной работы, профессионализма и верности выбранному делу работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства зависят деятельность предприятий и учреждений, тепло и комфорт в домах тюменцев. Сибирский климат диктует свои условия, увеличивает риски, повышает требования и ответственность специалистов по обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников бытового обслуживания и ЖКХ с профессиональным праздником.

По словам главы региона, трудовые коллективы отрасли вносят достойный вклад в социально-экономическое развитие области, повышение ее инвестиционной привлекательности и качества жизни. В области системно идет модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустраиваются дворы и общественные пространства, реализуются программы газификации и капитального ремонта домов, строятся и обновляются котельные, коммунальные сети.

"Уважаемые работники бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства! Сферы ЖКХ и бытового обслуживания наиболее близки к людям, помогают им решать насущные проблемы. В том числе и по вашей работе тюменцы оценивают качество жизни в своих населенных пунктах. Благодарю вас за труд, а ветеранов отрасли за то, что щедро делитесь опытом, передаете традиции молодым коллегам. Желаю здоровья, счастья и успеха!" - сказал Александр Моор.