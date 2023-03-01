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Авария с несколькими пострадавшими произошла на дороге под Тюменью

Происшествия, 19:10 14 марта 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пять человек пострадали в аварии на дороге в пос. Андреевский под Тюменью. Два автомобиля столкнулись из-за выезда на встречную полосу, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"Пока сообщается о пяти пострадавших в аварии: 31-летний водитель автомобиля "Ford" и его пятилетний сын доставлены в больницу. Еще троим пострадавшим оказана медицинская помощь на месте дорожно-транспортного происшествия", - уточняется в сообщении.

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Обстоятельства выясняются. Госавтоинспекция призывает жителей области к осторожности на загородных автодорогах в сложных погодных условиях.

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# авария , пострадавшие

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