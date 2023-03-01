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Предпринимателям Тюменской области помогут выйти на маркетплейсы

Экономика, 18:32 15 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Встречу на тему успешного запуска на маркетплейсах проведет центр "Мой бизнес" для предпринимателей Тюменской области в Конторе пароходства в 11 часов 17 марта.

Участники узнают об особенностях работы с электронными платформами и правильной регистрации товарного знака, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Участие бесплатное, регистрация — по ссылке.

На вопросы представителей бизнеса ответят в Центре поддержки предпринимательства Тюменской области по телефону: +7 (932) 482-75-67. Подробнее о мерах поддержки — на сайте мойбизнес-72.рф.

Серию мероприятий по работе на маркетплейсах запустят в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

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# маркетплейс , Мой бизнес , предприниматели

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