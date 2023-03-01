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Более 200 юных борцов поборются за медали первенства Тюменской области

Спорт, 10:19 17 марта 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Первенство Тюменской области по спортивной борьбе соберет более 200 молодых спортсменов и пройдет в п. Голышманово 18 и 19 марта. На соревнованиях выступят представители Тюмени, Абатского, Омутинского, Викуловского, Тюменского, Нижнетавдинского, Тобольского, Ялуторовского районов, Голышмановского городского округа, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"В течение года спортсмены активно показывают себя на соревнованиях различного уровня, но первенство Тюменской области является одним из самых важнейших, потому что только приняв участие в областном первенстве, ребята смогут претендовать на место в сборной региона и отправиться на соревнования Уральского федерального округа в следующем году", - сказала заместитель директора спортивной школы Голышмановского городского округа Ирина Сурмятова.

Соревнования пройдут среди трех возрастных категорий: 2008-2010, 2006-2007, 2003-2005 годов рождения. Результаты, которые получат спортсмены 2008-2010 г.р. в ходе первенства, пойдут в зачет XXVI спартакиады учащихся Тюменской области по спортивной борьбе.

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# первенство , спортивная борьба

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