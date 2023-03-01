  • 20 марта 202320.03.2023понедельник
  • USD76,6044
    EUR81,4635
  • В Тюмени -7..-9 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Аграрии Тюменской области смогут получить на инвестпроекты до 22,5 миллионов рублей

Экономика, 09:04 20 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 22,5 млн рублей по гранту "Агропрогресс" могут получить сельхозтоваропроизводители Тюменской области. Для получения господдержки необходимы бизнес-план и готовность вложить в развитие предприятия не менее 5 % собственных средств, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Максимальная сумма гранта в 2023 году составит 22,5 млн рублей. За счёт этих средств можно покрыть до 25 % стоимости проекта, реализуемого с помощью инвестиционного кредита. В свою очередь предприятие должно обеспечить ежегодный прирост объема производства и реализации сельскохозяйственной продукции на протяжении пяти лет с момента получения гранта.

Прием заявок на предоставление грантов "Агропрогресс" стартует 21 марта. Подробнее об условиях, сроках и порядке подачи документов по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АПК , гранты , инвестпроекты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:15 20.03.2023Тюменским инновационным компаниям расскажут о региональных мерах поддержки
09:04 20.03.2023Аграрии Тюменской области смогут получить на инвестпроекты до 22,5 миллионов рублей
22:43 17.03.2023 Более 3,3 миллионов туристов рассчитывает принять Тюменская область в 2023 году
18:54 17.03.2023Из Тюменской области экспортировали 240 кубометров пиломатериалов в Афганистан