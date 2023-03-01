Аграрии Тюменской области смогут получить на инвестпроекты до 22,5 миллионов рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 22,5 млн рублей по гранту "Агропрогресс" могут получить сельхозтоваропроизводители Тюменской области. Для получения господдержки необходимы бизнес-план и готовность вложить в развитие предприятия не менее 5 % собственных средств, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Максимальная сумма гранта в 2023 году составит 22,5 млн рублей. За счёт этих средств можно покрыть до 25 % стоимости проекта, реализуемого с помощью инвестиционного кредита. В свою очередь предприятие должно обеспечить ежегодный прирост объема производства и реализации сельскохозяйственной продукции на протяжении пяти лет с момента получения гранта.

Прием заявок на предоставление грантов "Агропрогресс" стартует 21 марта. Подробнее об условиях, сроках и порядке подачи документов по ссылке.