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Тюменская область вошла в число лидеров по привлечению инвестиций

Экономика, 16:02 17 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров по росту инвестиций в 2022 году. Объем привлеченных средств увеличился на 33,9 %.

По данным Росстата, лидером рейтинга признан Алтай - 81 % инвестиций за год, вторая строчка у Севастополя – 60 %, на третьем месте Владимирская область – 47 %. Тюменская область занимает шестую строчку исследования.

Среди регионов-аутсайдеров по инвестиционной привлекательности находятся Ярославская область, Коми, Хакасия и другие регионы.

По мнению экспертов, общий объем инвестиций в России за 2022 год составил 4,6 %. Это почти в два раза ниже, чем в 2021 г. Приток капиталов зафиксирован в 49 регионах из 85.

В номинальном выражении совокупные инвестиции в РФ составили 27,8 трлн рублей.

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