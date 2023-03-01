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11 команд соберет областной чемпионат по рыбной ловле на озере Янтык

Спорт, 17:37 17 марта 2023

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской обалсти | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской обалсти

Областной чемпионат по рыбному спорту соберет 11 команд Тюменской области на озере Янтык 18 и 19 марта. На соревнованиях встретятся представители из Тобольска, Тюмени, Ишима, Кургана, Исетского района, Ханты-Мансийска.

Также многие спортсмены подадут заявки сразу на месте проведения состязаний, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Рыбаки посоревнуются в дисциплине "ловля на блесну со льда". Блесну используют для ловли хищной рыбы, поэтому улов будет состоять из окуня и щуки. В чемпионате мастерство покажут спортсмены в возрасте от 18 лет. Ребята помладше также смогут испытать себя, но уже вне зачета.

Соревнования начнутся в 9 часов.

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# рыболовство

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