11 команд соберет областной чемпионат по рыбной ловле на озере Янтык

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской обалсти | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской обалсти

Областной чемпионат по рыбному спорту соберет 11 команд Тюменской области на озере Янтык 18 и 19 марта. На соревнованиях встретятся представители из Тобольска, Тюмени, Ишима, Кургана, Исетского района, Ханты-Мансийска.

Также многие спортсмены подадут заявки сразу на месте проведения состязаний, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Рыбаки посоревнуются в дисциплине "ловля на блесну со льда". Блесну используют для ловли хищной рыбы, поэтому улов будет состоять из окуня и щуки. В чемпионате мастерство покажут спортсмены в возрасте от 18 лет. Ребята помладше также смогут испытать себя, но уже вне зачета.

Соревнования начнутся в 9 часов.