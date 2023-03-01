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150 юных дзюдоистов выступят в Тюмени 19 марта

Спорт, 13:02 18 марта 2023

ЦПСР "Тюмень-дзюдо | Фото: ЦПСР "Тюмень-дзюдо

13 команд региона соберет Тюменская Лига дзюдо 19 марта. В центре подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" состорится первый этап детской Лиги дзюдо, его участниками станут юноши 2009-2010 годов рождения. Поединки стартуют в 10 часов.

Отметим, что в 2016 году Тюмень была первым городом в России, организовавшим детские соревнования с большим количеством команд в формате "стенка на стенку". Они получили название "Тюменская Лига дзюдо" и состоят из тех туров и финала.

В предыдущие годы состязания проводились по двум возрастным категориям – среди юношей до 15 лет и мальчиков до 13 лет. В 2023 году выступят 150 ребятам из 13 команд Тюмени, Тобольска, Нижнетавдинского и Упоровского районов.

Понаблюдать за поединками юных спортсменов можно как с трибун зала "Тюмень-дзюдо", так и из дома - для зрителей будет предусмотрена онлайн-трансляция на канале Ютуб.

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# дзюдо

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