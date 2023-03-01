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В Тюмени стартовал женский скиатлон чемпионата России по лыжным гонкам

Спорт, 11:16 19 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Женский скиатлон в рамках чемпионата России по лыжным гонкам стартовал в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 19 марта. Он состоит из двух этапов: гонка классическим ходом и забег в свободном стиле.

Лыжницам предстоит преодолеть в общей сложности дистанцию в 15 км. Честь Тюменской области отстаивают Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Анна Грухвина, Елизавета Пантрина, Анна Хоботова, Виктория Невьянцева и Полина Буравлева, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

18 марта тюменская лыжница Елизавета Пантрина завоевала бронзовую награду в спринте классическим стилем.

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# лыжные гонки

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