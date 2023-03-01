Золото и бронзу раздельного старта на чемпионате России по лыжным гонкам выиграли тюменские спортсменки

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменка Екатерина Смирнова — победительница раздельного старта на чемпионате России по лыжным гонкам в "Жемчужине Сибири" 21 марта.

Как сообщает информационный центр правительства региона, второй стала представительница Вологды Алина Пеклецова, Елизавета Пантрина, выступающая за Тюменскую область, завоевала бронзу.

Мужская гонка стартовала в 12 часов 20 минут по тюменскому времени.