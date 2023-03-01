Более 170 спортсменов выступили на первом этапе областной Детской лиги дзюдо в Тюмени

| Фото: департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Более 170 юных спортсменов боролись за первенство в первом этапе областной Детской лиги дзюдо. В соревнованиях принимали участие юноши до 15 лет из 13 спортивных клубов и школ региона, сообщает департамент спорта Тюменской области.

Соревнования проходили в формате "стенка на стенку". Учитывались не только личные достижения, но и сумма побед, полученная всеми членами команды. По итогам первого этапа состязаний с четырьмя победами лидерами стали тюменские команды "TORI", "Мир борьбы" и "Иночи". Второе место поделили команды "Заречный" из Упорово и заводоуковская команда "Сильные люди" (Упорово-Заводоуковск). Третье место заняли спортсмены из Тюменского президентского кадетского училища.

В рамках лиги также прошли конкурсы на лучшую визитную карточку и самую большую команду поддержки.

Второй этап соревнований пройдет 2 апреля в центре подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо".